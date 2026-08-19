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Минпросвещения сообщило, что очередь в ясли за семь лет уменьшилась почти в 50 раз

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - За последние семь лет очередь в ясли сократилась в 48 раз, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ в среду.

"В России с 2024 года сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. Благодаря реализации национального проекта "Демография" очередность сократилась в 48 раз по сравнению с 2019 годом", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на 1 января 2019 года не обеспеченных местами детей до 3 лет насчитывалось более 214 тысяч в 82 регионах страны.

"На 1 августа 2026 года - всего 591 ребенок в четырех регионах: Республике Дагестан, Республике Саха (Якутия), Республике Тыва и Республике Бурятия.

По данным пресс-службы, массовая очередность детей ясельного возраста отсутствует благодаря строительству новых детских садов и созданию дополнительных мест в негосударственном секторе - с 2019 года возведено 1,7 тысячи дошкольных учреждений.

"С 1 сентября 2026 года для дошкольников будут работать 30 тысяч детских садов, в том числе 213 после обновления", - подчеркнули в пресс-службе.

Минпросвещения
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