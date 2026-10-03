Белгородская область подверглась 135 атакам за сутки, есть погибший

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 135 атаках с украинской стороны по региону за прошедшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 135 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

По его данным удары нанесены по 12 округам. Речь идет о 12 обстрелах с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Кроме того, шесть раз сбросили взрывные устройства украинские БПЛА.

За сутки над регионом сбиты и подавлены 130 беспилотников, добавил Шуваев.

В результате ударов один человек погиб и двое, включая ребенка, пострадали. Оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.