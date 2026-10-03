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Суд арестовал главу госкомиссии по запасам полезных ископаемых Шпурова

Суд арестовал главу госкомиссии по запасам полезных ископаемых Шпурова
Гендиректор госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о коррупции, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Судом накануне была избрана Шпурову мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказал собеседник агентства.

По его словам, под арест также отправлен предполагаемый взяткодатель.

Накануне сообщалось о задержании Шпурова.

Подробности уголовного дела Шпурова неизвестны.

В Роснедрах сообщили "Интерфаксу", что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам.

Шпуров был назначен генеральным директором ФБУ "ГКЗ" приказом Федерального агентства по недропользованию в декабре 2013 года.

Игорь Шпуров
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