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За ночь над регионами РФ нейтрализовано 218 беспилотников ВСУ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 20:00 пятницы до 8:00 субботы перехвачено и уничтожено 218 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает министерство обороны РФ.

По его данным, БПЛА нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским и Черным морями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ беспилотники ВСУ
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