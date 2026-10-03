Более 200 дронов ликвидировано за сутки над Курской областью

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что над регионом за минувшие сутки было сбито 206 дронов.

"64 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 30 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в селе Жеденовка Хомутовского повреждены гараж и автомобиль, в селе Малое Солдатское Беловского района - забор дома и автомобиль.

Погибших и пострадавших нет, сообщил Хинштейн.