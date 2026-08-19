В Екатеринбурге количество выявленных случаев мошенничества выросло на 81%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге с начала 2026 года было зарегистрировано 2865 преступлений в сфере мошенничества, годовой прирост показателя составил 81%, сообщил начальник городского УМВД Виктор Позняк на пресс-конференции .

Раскрываемость таких преступлений.

По его данным, 2,5 тысячи выявленных преступлений относятся к тяжким. Сумма общего ущерба, нанесенного мошенниками за семь месяцев превысила 1,5 млрд рублей.

Задержаны 17 несовершеннолетних, которые сперва стали жертвами мошенников, а потом оказались вовлечены ими в преступления.