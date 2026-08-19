Поиск

В Екатеринбурге количество выявленных случаев мошенничества выросло на 81%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге с начала 2026 года было зарегистрировано 2865 преступлений в сфере мошенничества, годовой прирост показателя составил 81%, сообщил начальник городского УМВД Виктор Позняк на пресс-конференции .

Раскрываемость таких преступлений.

По его данным, 2,5 тысячи выявленных преступлений относятся к тяжким. Сумма общего ущерба, нанесенного мошенниками за семь месяцев превысила 1,5 млрд рублей.

Задержаны 17 несовершеннолетних, которые сперва стали жертвами мошенников, а потом оказались вовлечены ими в преступления.

Екатеринбург МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

 "Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

На выборах в Госдуму зарегистрированы 4436 кандидатов

Москва получает от Израиля заверения об отсутствии поставок оружия Украине

ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

 ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

 ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Беспилотники атаковали промпредприятия Уфы

Внуково и Шереметьево вернулись к штатной работе

 Внуково и Шереметьево вернулись к штатной работе

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА достигло 25

Возобновили работу аэропорт Саратова и столичные Домодедово и Жуковский
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11257 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3531 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов