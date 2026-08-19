Один человек погиб в ДТП с участием скорой помощи на Ставрополье

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на дороге "Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды" на Ставрополье, есть жертва, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции края в среду.

В момент ДТП в салоне автомобиля скорой помощи находились пострадавшие после другой аварии. В результате один из транспортируемых, молодой человек 19 лет, скончался на месте.

Как уточняется, 17-летний подросток, который также находился в скорой, доставлен в Левокумскую районную больницу, ему оказывают медпомощь.

"Установлено, что в данном автомобиле скорой медицинской помощи "Лада Гранта" конструктивно не заложено оборудование проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом", - добавили в Госавтоинспекции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и степень ответственности обоих водителей.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья сообщает, что по факту ДТП проводится проверка.