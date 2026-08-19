ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании "Гротекс", которая ввела в оборот дженерик "Эмфорикс" до истечения срока действия патента на оригинальный препарат, сообщила ФАС.

В службу обратились компания Boehringer Ingelheim и представитель обладателя патента, охраняющего действующее вещество Эмпаглифлозин. Это вещество содержится в лекарственном препарате "Джардинс" (Jardiance) производства Boehringer Ingelheim Pharm Gmbh & Co. Срок действия патента на него истекает в ноябре 2029 года.

По данным ФАС, "Гротекс" ввел в оборот лекарственный препарат для лечения сахарного диабета "Эмфорикс" с тем же действующим веществом до истечения срока действия патента на оригинал и без согласия патентообладателя, компании Boehringer Ingelheim International Gmbh.

ФАС возбудила антимонопольное дело. Комиссия проверит действия "Гротекс" на предмет соответствия нормам Закона о защите конкуренции.