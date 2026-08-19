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Путин провел телефонный разговор с президентом Мали

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, заявила пресс-служба Кремля.

"Ассими Гойта выразил признательность за оказываемую Россией существенную поддержку в вопросах укрепления безопасности Мали и противостояния международному терроризму, в частности, атакам вооруженных экстремистских группировок. Условлено и далее координировать усилия по обеспечению стабильности в Республике и Сахаро-Сахельском регионе в целом", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Обстоятельно обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня. Имеется в виду активно развивать политический диалог и контакты на различных уровнях, а также содействовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях", - отмечается в сообщении.


Мали Владимир Путин
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