Вода в реке Тобол в тюменском селе опустилась ниже опасного уровня

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в среду опустился ниже критической отметки в селе Иевлево Тюменской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По данным на 12 часов 19 августа уровень воды в реке Тобол на гидропосту Иевлево в Ярковском округе снизился на 1 см и составил 949 см. Уровень отметки "опасное явление" составляет 950 см", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне уровень воды в Тоболе достиг в селе Иевлево 950 см.