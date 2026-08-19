Поиск

Коммунальные службы Петербурга готовятся к шторму

Коммунальные службы Петербурга готовятся к шторму
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Коммунальные службы и садово-парковые учреждения Петербурга перешли в режим повышенной готовности в связи с непогодой, сообщает пресс-служба городской администрации в среду.

"Сегодня по прогнозам нас ждет штормовой ветер. Если скорость его порывов будет достигать опасных значений, комитет по благоустройству закроет сады, имеющие ограждения", - говорится в сообщении.

При этом доступ в большинство парков невозможно ограничить физически, в связи с чем власти призвали петербуржцев воздержаться от их посещения. Автомобилистам рекомендовали не парковаться вблизи неустойчивых конструкций и соблюдать дистанцию.

Вечером вторника в Петербурге выпало порядка 7 мм осадков. С полуночи 19 августа до 21:00 в городе объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозой, с 01:00 до 23:00 - из-за ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Коммунальные службы Петербурга готовятся к шторму

 Коммунальные службы Петербурга готовятся к шторму

Лантратова сообщила, что среди вернувшихся из плена 103 военных РФ 31 человек ранен

ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

 ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

"Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

 "Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

На выборах в Госдуму зарегистрированы 4436 кандидатов

Москва получает от Израиля заверения об отсутствии поставок оружия Украине

ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

 ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

 ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11259 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3531 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов