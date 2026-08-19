Коммунальные службы Петербурга готовятся к шторму

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Коммунальные службы и садово-парковые учреждения Петербурга перешли в режим повышенной готовности в связи с непогодой, сообщает пресс-служба городской администрации в среду.

"Сегодня по прогнозам нас ждет штормовой ветер. Если скорость его порывов будет достигать опасных значений, комитет по благоустройству закроет сады, имеющие ограждения", - говорится в сообщении.

При этом доступ в большинство парков невозможно ограничить физически, в связи с чем власти призвали петербуржцев воздержаться от их посещения. Автомобилистам рекомендовали не парковаться вблизи неустойчивых конструкций и соблюдать дистанцию.

Вечером вторника в Петербурге выпало порядка 7 мм осадков. С полуночи 19 августа до 21:00 в городе объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозой, с 01:00 до 23:00 - из-за ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с.