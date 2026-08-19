Поиск

В МИД РФ заверили, что проведение саммита Россия - ЛАГ остается в повестке дня

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Идея проведения саммита РФ - ЛАГ останется в повестке, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Идея жива. Пока конкретных планов нет. (...) Естественно, в дальнейшем мы рассматриваем эту возможность, и обязательно остается в повестке дня проведение саммита Россия-Арабский мир", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Борисенко напомнил, что осенью запланирован саммит Россия-Африка с участием, в том числе, лидеров арабских государств.

МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

Путин заявил, что критических последствий от атак Киева на объекты промышленности нет

Telegram оштрафован на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Коммунальные службы Петербурга готовятся к шторму

 Коммунальные службы Петербурга готовятся к шторму

Лантратова сообщила, что среди вернувшихся из плена 103 военных РФ 31 человек ранен

ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

 ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

"Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

 "Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

На выборах в Госдуму зарегистрированы 4436 кандидатов

Москва получает от Израиля заверения об отсутствии поставок оружия Украине

ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

 ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3532 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов