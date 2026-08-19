В МИД РФ заверили, что проведение саммита Россия - ЛАГ остается в повестке дня

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Идея проведения саммита РФ - ЛАГ останется в повестке, заявил в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Идея жива. Пока конкретных планов нет. (...) Естественно, в дальнейшем мы рассматриваем эту возможность, и обязательно остается в повестке дня проведение саммита Россия-Арабский мир", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Борисенко напомнил, что осенью запланирован саммит Россия-Африка с участием, в том числе, лидеров арабских государств.