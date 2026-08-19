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Москва рассчитывает на скорейшее возвращение мира в район Персидского залива

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и возвращение мира в Персидский залив, заявил на брифинге замглавы МИД Георгий Борисенко, комментируя недавние угрозы США в адрес Омана.

"Мы слышим заявления, которые раздаются из США. Наши американские партнеры пытаются таким образом разрешить ситуацию, которую сами создали 28 февраля, когда развязали агрессию против Ирана. Раздаются угрозы и в адрес других государств этого региона. Расцениваем подобные заявления в качестве попытки давления на эти страны", - отметил замминистра.

"Со своей стороны, конечно, рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, возвращение мира и спокойствия в регион Персидского залива, поскольку это важно как для этого региона, для Ирана, для наших арабских друзей, которые живут в зоне Персидского залива, так и для всего мира, который в значительной степени зависит от поставок энергоносителей из этого района", - сказал Борисенко.

На уточняющий вопрос "Интерфакса", видит ли сейчас Москва угрозу эскалации ситуации в Персидском заливе, он ответил: "Мы исходим из того, что здравый смысл возобладает. И все стороны - в нашем представлении, конечно же - должны быть заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании с тем, чтобы не было новых жертв, не было новых разрушений инфраструктуры, и Россия со своей стороны старается делать все возможное для этого".

В этом контексте Борисенко напомнил, что Москва ранее представила обновленную концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Иран Оман МИД Персидский залив США Георгий Борисенко
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