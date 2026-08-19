Путин заявил, что критических последствий от атак Киева на объекты промышленности нет

Однако они наносят вред российской экономике, отметил президент

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Атаки Украины на объекты промышленности и инфраструктуры наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет и быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем", - продолжил Путин.