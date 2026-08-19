AZUR air в ноябре возобновит прямые рейсы из восьми городов РФ на Шри-Ланку

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air возобновит прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку в сезоне 2026-2027 гг., сообщила пресс-служба перевозчика.

Первые рейсы стартуют 2 ноября из Самары и Тюмени, 3 ноября к программе присоединится Москва. Далее полеты последовательно будут запущены из Казани (4 ноября), Новосибирска (6 ноября), Екатеринбурга (7 ноября), Минеральных Вод (8 ноября) и Уфы (10 ноября). В компании отмечают, что даты старта полетных программ могут быть незначительно скорректированы по дополнительному согласованию с туроператорами.

Все рейсы на Шри-Ланку будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300. Наибольшую частоту полетов - три рейса в 12 дней - AZUR air предложит из Москвы; из Екатеринбурга рейсы будут выполняться с частотой два рейса в 12 дней, из остальных городов - по одному рейсу каждые 12 дней.

Аэропортом назначения будет международный аэропорт Маттала в Хамбантоте на юге острова - второй по величине аэропорт Шри-Ланки.

AZUR air не выполняла рейсы на Шри-Ланку с зимнего сезона 2024-2025 гг. Тогда полеты выполнялись только из четырех городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.