Штормовой ветер повалил 20 деревьев в Санкт-Петербурге

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сады и парки в центре Санкт-Петербурга закрыты в связи с непогодой, сообщает пресс-служба городской администрации в среду. На данный момент известно о 20 ветровальных деревьях.

В частности, на улице Карпинского дерево оборвало провода освещения, на 18-й линии Васильевского острова разломился и перегородил дорогу ясень, ива упала на трамвайные пути на бульваре проспекта Стачек.

В настоящее время препятствия устранены, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Петербурга перешли на режим повышенной готовности в связи со штормовым ветром. С полуночи 19 августа до 21:00 в городе объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозой, с 01:00 до 23:00 - из-за ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с.