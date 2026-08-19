Более 13 тыс. новгородцев остались без света из-за непогоды

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Число жителей Новгородской области, у которых пропало электричество из-за непогоды, превысило 13 тыс., объявило в среду региональное правительство.

"К 18:00 света не было более чем у 13 тыс. жителей области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 15:00 электричество отсутствовало в 383 населенных пунктах, где проживают 9,4 тыс. человек.

Аварии у электросетях связаны с прохождением по области южного циклона с сильными дождями и порывами ветра скоростью до 15 м/сек.

Сведения о ЧП, связанных с отсутствием электричества, правительству не поступали.

Ремонтом объектов энергетики занимаются 48 местных, а также вологодских и псковских бригад. Срок завершения восстановительных работ не называется.

Новгородские синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы дожди прекратятся, ветер стихнет.