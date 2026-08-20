В Новгородской области без света с 19 августа остаются 296 деревень

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Новгородской области с ночи на 19 августа без электричества остаются 296 деревень с населением около 4,9 тысячи человек, сообщило региональное правительство, представляя данные на полдень 20 августа.

Ремонтом занимаются 74 бригады из Новгородской, Вологодской и Псковской областей, а также из Карелии.

Сроки завершения восстановительных работ не называются, в правительстве только отметили, что основную часть работ должны завершить до конца светового дня в четверг.

Массовые аварии на объектах энергетики в области произошли в ночь на 19 августа. Непогоду принес очередной южный циклон. Сильные дожди сопровождались порывами ветра скоростью до 15 м/с. Около 13 тысяч человек остались без света. В настоящий момент дожди прекратились, ветер стих.