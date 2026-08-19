В ДНР при атаках украинских беспилотников погиб один человек, девять пострадали

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в результате атак украинских беспилотников на территории Донецкой Народной Республики в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще девять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении, распространенном в среду его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены пять жилых домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры, трамвай, восемь автобусов, грузовой и два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, а также в Мангушском, Волновахском, Красноармейском, Шахтерском муниципальных округах".