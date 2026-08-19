Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Петербургская биржа в среду провела первые продажи импортного бензина. Топливо, привезенное в Россию из-за границы, было продано с базиса Кола в Мурманской области.
В обзоре Национального биржевого ценового агентства Петербургской биржи сообщается: "На текущих торгах был реализован автомобильный бензин АИ-92 (сертификат AmSpec) с базиса ст. Кола (ФСО), проданный объем составил 0,36 тыс. т, цена - 105 000 руб./т.".
В пресс-службе Петербургской биржи подтвердили, что речь идет о реализации первой партии импортного топлива.
Как сообщалось, с 1 июня 2026 года в России начал действовать демпфер в отношении импортного бензина.