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Мирный житель ранен в результате атак ВСУ по Ульяновской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Над Ульяновской областью ликвидировано 11 беспилотников, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 11 вражеских БПЛА (...) К сожалению, есть пострадавший. Молодой мужчина получил ранение головы", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, вследствие атаки повреждена опора ЛЭП, электроснабжение не нарушено.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 августа 2026 года Военная операция на Украине
Алексей Русских Ульяновская область
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