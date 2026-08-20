Мирный житель ранен в результате атак ВСУ по Ульяновской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Над Ульяновской областью ликвидировано 11 беспилотников, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 11 вражеских БПЛА (...) К сожалению, есть пострадавший. Молодой мужчина получил ранение головы", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Кроме того, вследствие атаки повреждена опора ЛЭП, электроснабжение не нарушено.