В Ульяновской области пострадавший при атаке БПЛА умер от ран

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Ульяновской области молодой мужчина, раненный утром в атаки БПЛА, умер в больнице, сообщил глава региона Алексей Русских.

"...Один житель Новоспасского района получил ранение головы. Врачи областного травмоцентра, куда был срочно доставлен пострадавший, боролись за его жизнь до последней минуты. К сожалению, спасти раненого не удалось", - написал он в мессенджере, выразил соболезнования близким погибшего и пообещал помочь его семье.

По уточненным данным губернатора, силы ПВО и мобильные огневые группы 20 августа отразили атаку 15 БПЛА на на объекты Новоспасского района.

"В результате профессиональной работы наших военных, все вражеские беспилотники были уничтожены, удалось избежать большого числа жертв и разрушений. Системы жизнеобеспечения района продолжают функционировать в штатном режиме", - добавил он.

Утром он сообщил о нейтрализации в регионе 11 беспилотников.