Лавров проведет переговоры с главой дипслужбы Ватикана 25 августа в Москве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе проведет в Москве переговоры с главой дипломатической службы Ватикана, секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24-28 августа с рабочим визитом в Российской Федерации будет находиться секретарь Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями, можно сказать, своего рода министр иностранных дел Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер", - сказала она на брифинге в четверг.

"На 25 августа запланированы его переговоры с министром иностранных дел нашей страны Сергеем Лавровым", - добавила она.

По словам представителя МИД, в ходе встречи состоится обмен мнениями "о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Россией и Ватиканом, а также взаимодействия на многосторонних площадках".

"Стороны также обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, которые представляют взаимный интерес", - заключила Захарова.