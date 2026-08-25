Кремль переадресовал в МИД вопрос, будут ли Лавров и представитель Ватикана обсуждать Украину

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не сомневаются, что на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова со спецпредставителем Ватикана в Москве будет обсужден украинский конфликт.

"Я не сомневаюсь, что украинский вопрос будет подниматься, но что касается деталей, то я рекомендую обратиться к моей коллеге Марии Захаровой", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Лавров проведет 25 августа встречу с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.