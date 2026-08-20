В графике Путина пока нет встречи с представителем Ватикана Галлахером

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сейчас в графике президента России Владимира Путина нет встречи с представителем Ватикана Полом Ричардом Галлахером, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я пока не буду забегать вперед. На следующей неделе в настоящий момент в графике президента такой встречи нет, но контакты, разумеется, будут", - ответил он на вопрос о том, есть ли в графике президента встреча с секретарем Ватикана по международным делам монсеньором Галлахером, визит которого в Москву ожидается на следующей неделе.

"Мы высоко ценим усилия всех стран, которые проявляют искреннее желание способствовать процессу урегулирования. Таких стран мало, но тем важнее, наверное, тем ценнее их усилия", - добавил Песков.