"Росагролизинг" с начала года поставил аграриям 11,5 тысяч единиц техники и оборудования

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" с начала 2026 года поставил аграриям около 11,5 тысяч единиц техники и оборудования. Объем продаж увеличился более чем в полтора раза в годовом исчислении, сообщил Минсельхоз после встречи главы ведомства Оксаны Лут с гендиректором "Росагролизинга" Владимиром Балтером.

В том числе аграриям передано около 1,3 тысячи комбайнов и почти 1,2 тысячи тракторов. 98% поставок приходится на отечественную технику.

Основным вопросом обсуждения стало развитие инструментов льготного лизинга сельхозтехники. На субсидирование программы льготного лизинга в текущем году предусмотрено 15 млрд рублей против 12 млрд рублей годом ранее.

Как отметила Лут, льготный лизинг остается одним из ключевых инструментов обновления техники. "Для нас принципиально важно не допустить паузы в поставках и сохранить для аграриев возможность приобретать новые трактора, комбайны и другие машины на доступных условиях. Поэтому необходимо обеспечить как исполнение обязательств по действующим договорам, так и заключение новых", - сказала она.

"В этом году мы видим существенное увеличение объемов поставок. Задача - сохранить эту динамику и обеспечить аграриев необходимой техникой без пауз. Для этого готовы задействовать различные источники финансирования. Рассчитываем как минимум выйти на уровень 2024 года, а по отдельным направлениям - превысить его", - заявил Балтер.

В 2024 году "Росагролизинг" поставил аграриям более 18 тысяч единиц техники и оборудования.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. В 2025 году компания передала в лизинг более 14 тысяч единиц техники для АПК и других отраслей на сумму свыше 80 млрд рублей.

Выручка в 2025 году составила 31,3 млрд рублей против 24,7 млрд рублей в 2024 году, чистая прибыль - 1,5 млрд рублей против 1,3 млрд рублей соответственно.

В последние годы "Росагролизинг" диверсифицирует бизнес за счет поставок техники для других отраслей, создания машинно-технологических компаний, которые оказывают аграриям услуги в обработке сельхозугодий.

Лм саи др

Ленты: