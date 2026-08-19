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"Роскосмос" подписал контракт о подготовке первого космонавта из Мьянмы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма подписали контракт на отбор и подготовку мьянманских космонавтов по российским стандартам, заявили в "Роскосмосе".

"В НКЦ имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой представители мьянманской стороны и представители предприятий "Роскосмоса" подписали контракты во исполнение пунктов меморандума: подготовку и проведение медицинских обследований мьянманских космонавтов; создание национальной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ на территории республики", - сообщили в госкорпорации.

18 августа в Москве прошла церемония обмена документами между "Роскосмосом" и мьянманским космическим агентством.

"Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун в меморандуме закрепили сотрудничество в ключевых сферах: спутниковая навигация; пилотируемая космонавтика (включая подготовку первого космонавта из Мьянмы); система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ; предупреждение об опасных ситуациях в околоземном пространстве", - говорится в сообщении.

25 февраля был подписан российско-мьянманский меморандум о развитии сотрудничества в области пилотируемой космонавтики. Позже в "Роскосмосе" заявили, что госкорпорация готова обеспечить отбор и подготовку первого мьянманского космонавта.

26 февраля Баканов в ходе рабочей поездки в Мьянму провел встречу с главой республики Мин Аун Хлайном, стороны достигли принципиальной договоренности о размещении на территории республики станции сбора измерений для системы ГЛОНАСС.

26 сентября 2025 года руководители космических агентств России и Мьянмы подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Международная программа КОСПАС-САРСАТ является частью Глобальной морской системы связи при бедствии и обеспечивает силы поиска и спасания оперативной и точной информацией о потерпевших. В настоящий момент в нее входит 45 государств и организаций.

ГЛОНАСС Мин Аун Хлайн Мьянма НКЦ Роскосмос
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