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Топливо в Севастополе в пятницу будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Топливо в пятницу поступит в свободную продажу и по QR-кодам в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продажа четырех видов топлива (Аи-95, Аи-95 NP, Аи-92 и ДТ) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. ДТ NP и Аи-100 в свободной продаже (...) На трех АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки Аи-92 (лимит 20 литров)", - написал Развожаев в своем канале в Max.

На обеих сетях разрешено заливать топливо в канистры для заправки домашних генераторов.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму. 14 августа Развожаев сообщил, что нормализация поставок и доступности топлива в Крыму и Севастополе ожидается к началу сентября.

Аи-95 Аи-92 Крым Михаил Развожаев
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