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Два человека погибли, трое взрослых и ребенок пострадали в Крыму в результате украинской атаки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще четверо получили ранения в Крыму в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг.

"Враг снова атаковал Крым. К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Еще трое ранены, в том числе ребенок. Также один человек ранен в Сакском районе", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По его словам, органы власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и близким погибших.

Сергей Аксенов Крым Симферополь
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