Создатель "Масяни" заочно приговорен к четырем годам колонии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга заочно признал виновным Олега Куваева, признанного в России иностранным агентом, по делу о публичных призывах к деятельности против безопасности государства (п.в ч.2 ст.280.4 УК) и уклонению от исполнения обязанностей иностранного агента (ч.2 ст.330.1 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на четыре года", - говорится в сообщении.

Суд установил, в 2023 году Куваев, находясь не в России, разместил на канале на YouTube эпизод мультсериала "Масяня", содержащий призывы к деятельности против безопасности государства и рекламу проекта, созданного при поддержке министерства обороны Украины. Видеозапись просмотрели около 1,3 млн раз. Кроме того, Куваев уклонялся от исполнения обязанностей иностранного агента, предусмотренных законодательством, не предоставляя отчеты о деятельности и финансах.

Уголовное дело рассмотрено в отсутствие фигуранта.