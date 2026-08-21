В Казахстане принят закон для регулирования деятельности рейтинговых агентств

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О кредитной рейтинговой деятельности" и сопутствующие поправки к нему.

Документы опубликованы в пятницу в официальных СМИ.

Закон устанавливает основные принципы рейтинговой деятельности, включая требования к прозрачности, качеству рейтингов, предотвращению конфликтов интересов и конфиденциальности информации.

Также определяются требования к деятельности кредитных рейтинговых агентств, их капиталу, методологиям оценки и порядку признания международных и иностранных рейтинговых агентств.

Поправки направлены на формирование правовых и институциональных основ рейтинговой деятельности, защиту прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, а также обеспечение прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств. Закрепляется добровольный характер получения кредитных рейтингов, а также вводится обязанность юридических лиц с государственным участием иметь кредитный рейтинг. Кроме того, для казахстанских рейтинговых агентств вводится требование о наличии уставного капитала, а также предоставляется возможность получать информацию из государственных баз данных для осуществления рейтинговой деятельности.

Документ также определяет порядок присвоения незапрошенных и непубличных рейтингов, в том числе без согласия рейтингуемого лица.

Одновременно сопутствующим законом - "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов" - расширяются полномочия уполномоченного органа по регулированию и надзору за деятельностью рейтинговых агентств, а банкам и страховым организациям предоставляется возможность инвестировать в капитал кредитных рейтинговых агентств.