В Мурманской области задержан иностранец, участвовавший в подготовке теракта в Москве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ заявила о задержании и аресте в Мурманской области иностранного гражданина, который по заданию украинских спецслужб участвовал в подготовке теракта в Москве с использованием беспилотника, а после нелегально пытался пересечь границу с Норвегией.

"В августе 2026 года в Мурманской области при следовании в направлении российско-норвежской границы за нарушение правил въезда в пограничную зону задержан иностранный гражданин, причастный к попытке запуска в Москве FPV-дрона для проведения разведки зданий органов государственного управления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, в 2023 году задержанный установил контакт с украинскими спецслужбами через интернет. По их заданию мужчина прибыл в Москву, "где на одном из столичных вокзалов осуществил разведку с целью выявления грузовых железнодорожных составов, перевозящих нефтепродукты, а также административных зданий в центре города".

"После проведения подготовительных мероприятий для осуществления диверсионно-террористического акта, он вылетел из Москвы в Мурманск для дальнейшего незаконного перехода российской государственной границы с Норвегией", - сообщили в ЦОС.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК России, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.