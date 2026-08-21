Минобороны РФ сообщило о поражении промышленного предприятия в Киевской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары беспилотниками по связанному с ВСУ промышленному предприятию в городе Бровары в Киевской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"В результате профессиональной боевой работы российских расчетов ударных БПЛА предприятие противника полностью выведено из строя на неопределенное время", - заявили в ведомстве.

Министерство распространило видео ударов.

"На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видны несколько мест задымления и интенсивного горения на территории пораженного объекта", - говорится в сообщении.