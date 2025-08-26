Пожар на Новошахтинском НПЗ ликвидирован

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске Ростовской области ликвидировано, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"В 05:45 пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Пожар начался 21 августа в результате падения обломков беспилотников ВСУ. В тушении были задействованы 412 человек и 150 единиц техники. Дополнительно привлекались два пожарных поезда и аэромобильная группировка.