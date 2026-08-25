Один человек погиб при атаке БПЛА на жилой дом в Брянской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о новых атаках БПЛА в регионе, есть погибший и пострадавшие.

"Дрон-камикадзе попал в жилой дом в селе Демьянки Стародубского района. (...) погиб хозяин. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержка. Ранена местная жительница, она госпитализирована", - написал Ковальчук в своем телеграм-канале во вторник.

Он также проинформировал, что в селе Сопычи Погарского районе взрывом беспилотника травмирован мужчина. У него множественные осколочные ранения. Пострадавший доставлен в больницу.