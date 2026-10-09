Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минцифры считает, что цены на услуги связи не должны расти быстрее тарифов ЖКХ, будет контролировать обоснованность цен на услуги операторов, заявили в пресс-службе министерства.

"Минцифры обеспечит контроль обоснованности тарифов на услуги связи. Стоимость услуг связи операторы устанавливают самостоятельно. При этом любой рост тарифов должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учётом уровня инфляции. При необходимости обоснованность изменения цен проверяет ФАС, - сказано в заявлении. - Минцифры считает, что стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ. Это ориентир для оценки тарифной политики, а не автоматическая привязка к коммунальным платежам".

8 октября глава ведомства Максут Шадаев заявил, что Минцифры будет ориентироваться на анонсированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен операторами на тарифы связи. "Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на нее ориентироваться как на отправную точку", - сказал он.

В ведомстве отметили, что перед операторами стоят масштабные задачи. В частности, речь идет о развитии сетей 5G на российских базовых станциях, расширении покрытия и увеличении мощности сетей с учётом роста трафика, переходе на отечественное ПО, обеспечении безопасности КИИ и защите объектов инфраструктуры, а также развитии инфраструктуры LTE в малочисленных населённых пунктах и на автомобильных дорогах.

"Выполнение этих задач требует значительных вложений. Операторы должны показать, на какие конкретные проекты будут направлены дополнительные средства", - подчеркнули в Минцифры.