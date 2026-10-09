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Комитет ГД поддержал перенос до 2030 г. вопроса о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Комитет ГД поддержал перенос до 2030 г. вопроса о компенсации вкладов в Сбербанке СССР
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который переносит до 1 января 2030 г. решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, помещенным до 20 июня 1991 г. в Сбербанке бывшего СССР, а также вкладов в организации госстрахования РФ, которые были открыты гражданами до 1 января 1992 г.

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Соответствующая норма содержится в законопроекте об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы в 2027 г., внесенном правительством 30 сентября в составе бюджетного пакета.

Законопроект продлевает до 1 января 2030 г. начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который в свою очередь предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР. Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан РФ.

Комитет напоминает, что действие данного закона приостанавливается депутатами каждый год, начиная с 2003 г., в связи с отсутствием источников финансового обеспечения.

В заключении комитет отмечает, что суммарный объем гарантированных сбережений граждан составляет 345,54 млрд руб. в ценах 1991 года. Из них 315,3 млрд руб. приходятся на вклады в Сбербанке, 29,4 млрд руб. на вклады в организации госстрахования, 0,84 млрд руб. на госценные бумаги СССР и РСФСР.

Обосновывая позицию, комитет указывает, что действующее законодательство не определяет конкретных механизмов восстановления сбережений, а Росстат долговую стоимость единицы номинала целевого долгового обязательства не рассчитывает, поскольку закон о базовой стоимости приостановлен. Комитет также ссылается на сложность администрирования выплат.

Ранее при обсуждении аналогичных законопроектов комитет по финансовому рынку ставил вопрос о внесении в парламент законопроекта, который полностью урегулировал бы обязательства по вкладам в Сбербанке СССР. В пояснительных материалах к внесенному в 2023 г. законопроекту о приостановлении говорилось, что в случае вступления закона в силу из бюджета РФ гражданам в качестве полной компенсации должно быть выплачено в 2024 г. 61,8 трлн руб. , в 2025 г. - 64,2 трлн руб. , в 2026 г. - 66,8 трлн руб.

СССР Сбербанк Госдума
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