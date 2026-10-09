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Калужский завод Tenet приостановил производство после падения обломков БПЛА

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Калужский автозавод бренда Tenet приостановил работу в целях обеспечения безопасности на период устранения последствий атаки БПЛА на регион, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского холдинга АГР, контролирующего завод.

"В результате отражения атаки на инфраструктуру Калужского региона на территорию автомобильного завода упали обломки БПЛА. Возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие среди сотрудников, которым оказана необходимая медицинская помощь. В целях безопасности работа предприятия приостановлена, сотрудники эвакуированы. Ведутся оперативные работы", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью над регионом ПВО сбила 26 беспилотников, в Калуге была задета инфраструктура, пострадали девять человек. "Яндекс" сообщил, что в Калуге пострадала инфраструктура дата-центра компании.

ООО "АГР" (AGR Automotive Group, бывший актив Volkswagen, Калуга) в партнерстве с китайской Defetoo выпускает в Калуге автомобили Tenet по полному циклу. Калужский автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево", имеет производственную мощность 225 тыс. автомобилей в год.

Бренд Tenet, основной объем локального производства которого сосредоточен в Калуге, входит в тройку лидеров продаж на российском авторынке. За девять 2026 года на российском рынке было реализовано 101,1 тысячи машин марки, ее доля составила 10,5%.

Калужский автозавод Tenet АГР Калужская область
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