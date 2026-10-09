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"Аэрофлот" меняет расписание из-за ограничений полетов в Москве

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов на фоне ограничений полетов в аэропортах Московского авиаузла, сообщила компания.

Часть рейсов переносится, часть отменена, некоторые самолеты переводят на запасные аэродромы.

"Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов", - уточнили в компании.

Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", работают с ограничениями, сообщала Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэрофлот Внуково Домодедово Жуковский Росавиация Шереметьево Москва
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"Аэрофлот" меняет расписание из-за ограничений полетов в Москве

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