"Аэрофлот" меняет расписание из-за ограничений полетов в Москве

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов на фоне ограничений полетов в аэропортах Московского авиаузла, сообщила компания.

Часть рейсов переносится, часть отменена, некоторые самолеты переводят на запасные аэродромы.

"Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов", - уточнили в компании.

Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", работают с ограничениями, сообщала Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.