"АвтоВАЗ" видит риски для продаж Lada в IV квартале на фоне паузы в господдержке

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Приостановка действия программ господдержки спроса в автопроме создает риски для продаж Lada в IV квартале текущего года, "АвтоВАЗ" пытается скомпенсировать эту паузу внутренними программами стимулирования продаж, сообщил журналистам вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Минпромторг на прошлой неделе сообщил о приостановке действия программ льготного автокредитования и лизинга в связи с исчерпанием бюджетных лимитов на указанные меры по итогам трех кварталов 2026 года. В ведомстве не уточняли, какие суммы были направлены на эти цели, но сообщали, что льготные автокредиты за девять месяцев стимулировали продажи в России 123 тысячи автомобилей, льготный лизинг - 54,8 тысячи единиц автотехники. Действующий бюджет предполагает, что автокредиты должны быть просубсидированы в объеме 20 млрд рублей, лизинг - 30 млрд рублей. Приостановку действия инструментов господдержки спроса в текущем году в Минпромторге называли "штатной ситуацией при освоении выделенного бюджета", отмечая, что вовсе отменять эти меры господдержки не планируется. Также в министерстве подчеркивали, что реализация программ льготного автокредитования и лизинга заложена в новый бюджетный цикл.

В проект бюджета на новую трехлетку объем финансирования автокредитных госпрограмм, в рамках которых в стране субсидируются скидки на высоколокализованные отечественные автомобили для льготных категорий граждан (в частности, на модели Lada), в 2027-2028 годах заложили лишь 14 млрд рублей - по 7 млрд рублей в каждом году. В действующем бюджете на эти цели в те же годы было заложено по 20 млрд рублей. Планы субсидирования льготного автолизинга на ближайшие годы в проекте бюджета также были существенно снижены. Проект предполагает, что на льготный лизинг в 2027 г. будет направлено 17,1 млрд рублей, в 2028 г. - 14,3 млрд рублей, а в 2029 году. на финансирование этой меры поддержки пока оставили лишь 4 млрд рублей. В изначальном проекте действующего бюджета на 2026-28 гг. предполагалось, что в 2027 г. на льготный лизинг направят 18,8 млрд рублей, в 2028 г. - 19 млрд рублей. Однако ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2026-28 гг. в Госдуме лимиты финансирования льготного лизинга по предложению Минпромторга были существенно увеличены: до 30 млрд рублей в 2026 г., 37,1 млрд рублей в 2027 г. и 37,2 млрд рублей в 2028 г.

"В первичной редакции бюджета на ближайшую трехлетку (2027-2029 годы) предусмотрен минимально необходимый объем финансирования, рассчитанный на сохранение социально важных мер поддержки спроса на автомобили: программ льготного автокредитования, льготного лизинга и субсидирования техники на ГМТ. Отмечаем, что на данный момент работа в рамках бюджетного цикла не закончена и Минпромторг прорабатывает все возможные варианты для наращивания объемов бюджетных лимитов, направленных на реализацию этих мер поддержки", - сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства на прошлой неделе, комментируя проект бюджета.

На вопрос о том, удастся ли "АвтоВАЗу" в текущих условиях сохранить положительную динамику продаж Lada на российском рынке, наметившуюся в I-III кварталах, по итогам которых компания продала на внутреннем рынке 244 626 машин (+0,4% г/г), Костромин ответил: "Мы постараемся, но будут сложности с учетом приостановки программ господдержки спроса. Когда в их работе возникает перерыв, это всегда вызывает отложенный спрос. Мы сейчас провели большой вебинар с дилерской сетью, объяснив коллегам, что нужно работать с клиентами исходя из того, что выгод, которые были доступны для клиентов в рамках программ господдержки, пока не будет. Возможно, будут другие. В данный момент работают программы стимулирования продаж, которые мы предлагаем от лица компании совместно с нашим Авто Финанс Банком и другими банками. Но, конечно, с учетом приостановки работы госпрограмм будет сложно, и есть определенные риски".

По его словам, в "АвтоВАЗе" готовятся к тому, что возобновления работы программ господдержки спроса до конца года может и не произойти. "Конечно, это несколько скорректирует наши объемы. И в этом случае нужно будет перестраиваться и нам, и дилерской сети, и безусловно, клиентам. Но лучше настраиваться на худшее, а надеяться - на лучшее", - сказал Костромин.

Прогнозов роста авторынка в конце 2026 года и в 2027 году он не дал.

"Мы прогнозировали, что с учетом политики Минпромторга рынок все-таки позволит нам подрастать по продажам. Но пока, исходя из видения рынка коллегами, мы прогнозируем, что рынок расти не будет. В этом году он составит порядка 1,4 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, в 2027 году - останется примерно на том же уровне. В сентябре мы набрали высоту и сейчас будем немного корректироваться в сторону снижения. Вопрос в том, что мы сможем сейчас предпринять и хватит ли для поддержания клиентского спроса тех предложений, которые мы делаем клиентам", - резюмировал топ-менеджер.