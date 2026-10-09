Госдуме предложили повысить предельный возраст для женщин на военной службе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении предельного возраста пребывания на военной службе для женщин с 45 до 50 лет.

"Предлагается внести изменения, в соответствии с которыми военнослужащим женского пола предусмотрено увеличение предельного возраста пребывания на военной службе с 45 до 50 лет, а пребывание в запасе таких военнослужащих, имеющих воинское звание офицера, увеличить с 50 до 55 лет, имеющих иное воинское звание - с 45 до 50 лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в базе данных Госдумы в пятницу.

В нем отмечается, что "основанием возникновения права на использование накоплений, учтенных на именном накопительном счете участника, являются общая продолжительность военной службы, в том числе в льготном исчислении, 20 лет и более".

"Таким образом, гражданка, поступившая на военную службу по контракту в возрасте 25-30 лет, проходящая военную службу в местности, где не установлена льготная выслуга лет на пенсию, рискует быть не обеспеченной жильем и пенсией после достижения предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в документе.

При этом отмечается, что в условиях проведения специальной военной операции значительное количество личного состава медицинских подразделений привлечено к медицинскому обеспечению воинских частей, участвующих в боевых действиях.

"Большую часть из них составляют военнослужащие-женщины, которые являются высококлассными специалистами, в том числе достигшие (достигающие) предельного возраста пребывания на военной службе", - говорится в пояснительной записке к законопроекту №8108-9.

Указанные изменения будут распространяться на военнослужащих только с момента вступления федерального закона в силу.