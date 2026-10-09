Нижегородский аэропорт принял 18 рейсов, летевших в Москву

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") в пятницу в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве принимает рейсы, следовавшие в столичные аэропорты, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

"На текущий момент принято 18 рейсов", - говорится в сообщении.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, все службы нижегородского аэропорта переведены в усиленный режим.