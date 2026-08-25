Минобороны РФ сообщило, что в ДНР взят под контроль населенный пункт Анновка

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Анновка (ДНР), сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Анновка была взята под контроль подразделениями группировки войск "Центр", сказано в сообщении ведомства.

В ходе боёв группировкой "Центр" за сутки нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Викторовка, Белозерское, Новотроицкое, Грузское, Доброполье, Новогришино (ДНР), Марьевка и Юрьевка Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.