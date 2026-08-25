Поиск

Минобороны РФ сообщило, что в ДНР взят под контроль населенный пункт Анновка

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Анновка (ДНР), сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Анновка была взята под контроль подразделениями группировки войск "Центр", сказано в сообщении ведомства.

В ходе боёв группировкой "Центр" за сутки нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Викторовка, Белозерское, Новотроицкое, Грузское, Доброполье, Новогришино (ДНР), Марьевка и Юрьевка Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Анновка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков объяснил, что президентский указ призван усилить защиту критической инфраструктуры

Песков отметил, что никакая третья сторона не может управлять Донбассом

 Песков отметил, что никакая третья сторона не может управлять Донбассом

Песков не в курсе прибытия во Внуково американского военно-транспортного самолета

"ПроЗерно" отметило ускорение падения цен на пшеницу, особенно в южных регионах

Центр управления полетам Российской орбитальной станции в Москве почти готов

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА

Возгорание произошло на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе

Песков назвал утками сообщения о планах провести в России новую мобилизацию

Минсельхоз предложит мораторий до конца года на экспортные пошлины на зерно

Падение обломков БПЛА привело к пожару на НПЗ и повреждению десяти домов на Кубани
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11362 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3568 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 454 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов