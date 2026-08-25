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Военные РФ нанесли удары по предприятию военной промышленности, объектам ТЭК Украины

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, а также по месту подготовки и запуска крылатых ракет "Фламинго", заявили в Минобороны России во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов, месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 153-х районах.

Минобороны
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