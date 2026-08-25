Открытый огонь спустя три дня потушили на складе в Петербурге

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ликвидировано открытое горение на складе в Пушкинском районе Петербурга, где с воскресенья тушат пожар, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

Продолжается тушение отдельных очагов в завалах, добавили в ведомстве.

В ночь на воскресенье на Колпинском шоссе в Петербурге начался пожар на складе, где, по данным МЧС, хранились бумага и полимерные материалы. Огонь распространился на 82 тыс. кв.метров, его локализовали утром в воскресенье. Пострадавших, предварительно, нет.