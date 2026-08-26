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Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рейсы в аэропорту Нижнего Новгорода обслуживаются по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в среду.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Отмечается, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Нижний Новгород Росавиация
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