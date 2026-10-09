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Путин и Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения

Путин и Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина. Текст заявления распространила пресс-служба президента РФ.

"При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике", - говорится в заявлении.

"Подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств", - заявил президент России.

В этом году Путин и Трамп уже несколько раз говорили по телефону, последний разговор лидеров состоялся 8 сентября. В ходе беседы президенты обменялись мнениями по итогам поездок в Киев и Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, состоявшихся 5 и 6 сентября.

Между тем, как сообщалось, 9 октября Уиткофф и Кушнер в США должны провести переговоры с представителями Украины и обсудить комплексные идеи по урегулированию конфликта. А к концу октября они могут посетить и Москву.

Владимир Путин Дональд Трамп РФ Иран США Украина
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