Ozon и "Ингосстрах" прекращают программу страхования товаров продавцов с 13 октября

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ozon и СПАО "Ингосстрах" приняли решение о прекращении действующей программы страхования товаров продавцов Ozon, сообщили "Интерфаксу" в страховой компании.

"Страховые полисы продолжат работать до 23:59 мск 12 октября, а начиная с 13 октября они будут отключены в личном кабинете продавцов", - уточнил агентству представитель "Ингосстраха".

"Все обязательства по полисам будут исполнены полностью в соответствии с условиями страхования. Часть выплат пострадавшим уже перечислена, а остальные будут произведены в ближайшее время - инвентаризация на логистических центрах почти закончена. Если до 13 октября возникнут другие происшествия, которые будут признаны страховыми случаями, предприниматели также получат за них выплаты", - говорится в совместно подготовленном заявлении "Ингосстраха" и Ozon.

Прекращение действия программы страхования продавцов Ozon связано с тем, что "с 1 октября на страховом рынке существенно изменились условия перестрахования отдельных рисков и сократилась доступная перестраховочная емкость, они затронули и возможности для обеспечения необходимой перестраховочной защиты по программе страхования селлеров", - приводятся пояснения в сообщении.

"Ozon продолжит прорабатывать альтернативные инструменты финансовой защиты товаров продавцов на своих складах. Все остальные действующие меры поддержки продавцов со стороны маркетплейса сохраняются", говорится в сообщении.

Ранее компания "Ингосстрах" перечислила страховые выплаты в 8,2 млрд рублей селлерам Ozon, чьи товары пострадали от атак БПЛА в рамках I этапа, который стартовал 15 сентября.

Предварительные выплаты предназначались застрахованным продавцам Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Дагестан) и Энеме (Адыгея). Всего получателей насчитывалось 90 тыс., привел данные страховщик.

Работа по уточнению полного объема выплат и их расчету продолжается, финальные выплаты пройдут в рамках II этапа страховых компенсаций, пояснили "Интерфаксу" в "Ингосстрахе".

Как сообщалось, с 1 октября этого года Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, дочка ЦБ) скорректировала условия страхования рисков терроризма и диверсий (ТиД). Этими условиями обеспечены возможности перестрахования таких рисков предприятиям во всех отраслях экономики, но также был введен ряд ограничений, в том числе по объему принимаемых рисков ТиД по договорам на условиях субсидирования.

Для повышения финансовой устойчивости РНПК, Банк России принял решение о докапитализации компании на 165 млрд рублей в сентябре этого года.