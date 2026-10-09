Что произошло за день: пятница, 9 октября

Атака на дата-центр "Яндекса", задержание основателя телеграм-канала "Рыбарь" и воздушные шары над Ярославской областью

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала в результате БПЛА-атаки, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

- Основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук был задержан в Черногории. Вечером в пятницу стало известно, что Звинчука и нескольких причастных лиц выдворят из страны. В полиции Черногории заявили о предотвращении и нейтрализации незаконной деятельности на территории государства. На фоне задержания Дмитрий Медведев заявил, что "теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд" из граждан США и европейских стран для обмена на россиян. В Кремле подчеркнули, что россиянам в настоящее время стало опасно посещать европейские страны.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу были сбиты 15 беспилотников. В течение нескольких часов аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" работали с ограничениями.

- Военнослужащий погиб при отражении атаки БПЛА в Нижегородской области в ночь на пятницу.

- Над Ярославской областью были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины.

- Лауреатом Нобелевской премии мира стала бывший верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем "Нави" Пиллай. Премия присуждена южноафриканской правозащитнице "за ее усилия по продвижению мира и международного права".

- Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционные списки. Вашингтон давно критиковал МУС за расследования в отношении официальных лиц из США и Израиля. В ЕС заявили, что поддерживают Международный уголовный суд и выражают сожаление по поводу решения США.