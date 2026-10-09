Поиск

Что произошло за день: пятница, 9 октября

Атака на дата-центр "Яндекса", задержание основателя телеграм-канала "Рыбарь" и воздушные шары над Ярославской областью

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала в результате БПЛА-атаки, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

- Основатель телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук был задержан в Черногории. Вечером в пятницу стало известно, что Звинчука и нескольких причастных лиц выдворят из страны. В полиции Черногории заявили о предотвращении и нейтрализации незаконной деятельности на территории государства. На фоне задержания Дмитрий Медведев заявил, что "теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд" из граждан США и европейских стран для обмена на россиян. В Кремле подчеркнули, что россиянам в настоящее время стало опасно посещать европейские страны.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу были сбиты 15 беспилотников. В течение нескольких часов аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" работали с ограничениями.

- Военнослужащий погиб при отражении атаки БПЛА в Нижегородской области в ночь на пятницу.

- Над Ярославской областью были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины.

- Лауреатом Нобелевской премии мира стала бывший верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем "Нави" Пиллай. Премия присуждена южноафриканской правозащитнице "за ее усилия по продвижению мира и международного права".

- Минфин США внес Международный уголовный суд в санкционные списки. Вашингтон давно критиковал МУС за расследования в отношении официальных лиц из США и Израиля. В ЕС заявили, что поддерживают Международный уголовный суд и выражают сожаление по поводу решения США.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белгородской области в результате атак БПЛА погибли двое

Для аэропортов Котласа и Сыктывкара ввели ограничения

Что произошло за день: пятница, 9 октября

В России 35 регионов подписали 93 топливных соглашения с частными сетями АЗС

Захарова сообщила, что сотрудники ТГ-канала "Рыбарь" в аэропорту ждут вылета из Черногории

В Белгородской области из-за атак БПЛА ранены еще трое

Песков отметил, что россиянам стало опасно ездить в Европу

 Песков отметил, что россиянам стало опасно ездить в Европу

В России в сентябре бензин подорожал на 0,99%, дизтопливо подешевело на 1,9%

Инфляция в России в сентябре составила 0,35%, годовой показатель ускорился до 6,35%

Основателя ТГ-канала "Рыбарь" выдворят из Черногории
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12199 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3868 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов