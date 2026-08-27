Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число пропавших без вести после схода оползня на границе Китая и Непала превысило 550 человек. В непальском районе Расува погибло более 150 человек.

- Якутск накрыло дымом от лесных пожаров. Роспотребнадзор Якутии рекомендует жителям города минимизировать пребывание на открытом воздухе.

- Хегсет рассматривает кандидатуру представителя Пентагона на должность министра армии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

- Режим ракетной опасности объявлялся ночью в Свердловской области. Аналогичные меры действовали в ХМАО.

- Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьевка пройдет 27 августа.